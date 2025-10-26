Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
Pauroso incidente per Rueda in Moto3: "È cosciente"

Lo spagnolo si scontra con l'elvetico Dettwiler durante il warm up, la nota ufficiale della MotoGp: "I due piloti sono svegli e vigili"
1 min
SEPANG (Malesia) - Attimi di grande apprensione sul circuito di Sepang durante il warm up della Moto3: il campione del mondo José Antonio Rueda (Ktm) ha avuto un incidente ed è stato necessario l’intervento dei sanitari. “Il pilota è sveglio e vigile - si legge nel profilo ufficiale della MtoGp - ha una sospetta frattura alla mano e numerose contusioni"

Sepang, la dinamica dell’incidente di Rueda

Il campione del mondo Rueda - nel giro di schieramento - ha tamponato ad altissima velocità Noah Dettwiler che era stato costretto a rallentare per un problema tecnico poco prima della partenza. Lo scontro ha coinvolto anche il pilota elvetico ma attualmente non ci sono ancora comunicati ufficiali sullo svizzero, comunque cosciente già nell'immediatezza dell'incidente.

