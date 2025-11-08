MotoGp, Bezzecchi in pole position nel Gran Premio del Portogallo
PORTIMAO (Portogallo) - Marco Bezzecchi mette tutti in fila. L’italiano dell’Aprilia conquista la Pole Position nel Gran Premio del Portogallo. Il pilota romagnolo ha preceduto Pedro Acosta su Ktm e Fabio Quartararo su Yamaha. Seconda fila per Francesco Bagnaia che ottiene il quarto tempo con la sua Ducati ufficiale, apre la seconda fila, quinto tempo per lo spagnolo Alex Marquez. Soltanto nono posto per Di Giannantonio.
MotoGp, le parole di Bezzecchi
“È stata una sessione difficile ma molto buona per noi - ha ammesso al termine delle prove ufficiali Marco Bezzecchi - oggi sono stato subito competitivo, nell’ultimo settore ho rischiato parecchio ma va bene così, per il momento sono felice. Dobbiamo aggiustare alcuni dettagli della moto, specialmente le gomme per l’ultimo settore. Ci sono tanti piloti forti in griglia, non possiamo riposarci ancora. Sono molto contento della pole, ringrazio tutti i ragazzi della squadra: la moto è meglio di ieri, ma possiamo migliorare ulteriormente”.