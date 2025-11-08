MotoGp, Bezzecchi in pole position nel Gran Premio del Portogallo

MotoGp, le parole di Bezzecchi

“È stata una sessione difficile ma molto buona per noi - ha ammesso al termine delle prove ufficiali Marco Bezzecchi - oggi sono stato subito competitivo, nell’ultimo settore ho rischiato parecchio ma va bene così, per il momento sono felice. Dobbiamo aggiustare alcuni dettagli della moto, specialmente le gomme per l’ultimo settore. Ci sono tanti piloti forti in griglia, non possiamo riposarci ancora. Sono molto contento della pole, ringrazio tutti i ragazzi della squadra: la moto è meglio di ieri, ma possiamo migliorare ulteriormente”.