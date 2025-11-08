MotoGP Portogallo, Alex Marquez vince la Sprint. Terzo Bezzecchi
PORTOGALLO - Alex Marquez conquista la Sprint Race di Portimao al termine di una battaglia spettacolare con Pedro Acosta. Lo spagnolo della Ducati Gresini è riuscito a imporsi dopo un intenso duello con il giovane talento Ktm, mentre Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, ha completato il podio in terza posizione. Quarto posto per Fabio Quartararo, seguito da Fabio Di Giannantonio e Fermín Aldeguer. Ottavo Pecco Bagnaia, costretto a una gara in rimonta. Giornata sfortunata invece per Nicolò Bulega, caduto al quinto giro e costretto al ritiro. Appuntamento ora alla gara lunga di domenica alle ore 14, dove Marquez proverà a confermare la sua forma e a sfidare ancora Acosta e gli altri protagonisti del weekend portoghese.
Alex Marquez, re delle Sprint: quarta vittoria in carriera, seconda del 2025
Alex Marquez continua a brillare nelle gare brevi: con il successo di Portimao firma la quarta vittoria Sprint in carriera, la seconda della stagione dopo Silverstone. Un rendimento costante che lo porta a quota 16 podi Sprint complessivi, ben 14 solo nel 2025, numeri che lo piazzano subito dietro al fratello Marc, leader di categoria con 16 medaglie. Per Ducati si tratta invece della 51ª vittoria Sprint, la 18ª di quest’anno, conferma del dominio assoluto della Casa di Borgo Panigale nel formato breve. Curiosità: Alex Marquez ha vinto tutte le sue Sprint senza mai partire dalla pole, a testimonianza della sua capacità di rimontare e di leggere alla perfezione le gare esplosive del sabato.