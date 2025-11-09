MotoGP, Bezzecchi vince in Portogallo! Secondo Alex Marquez, cade Bagnaia

PORTIMAO (PORTOGALLO) - " Simply the Bez": Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao . Una gara perfetta per il pilota dell'Aprilia, che scatta dalla pole e domina sin dal primo giro, correndo in solitaria e senza nessun problema fino al traguardo. Dietro di lui Alex Marquez in seconda posizione, che nel finale riesce a difendersi dall'assalto di Pedro Acosta . Poi Aledeguer, Binder, Quartararo, Ogura, Zarco, Di Giannantonio e Espargaro a chiudere la top 10.

Bagnaia a terra, Bezzecchi terzo in campionato

A terra Pecco Bagnaia, caduto durante il 12° giro mentre era quarto. Pecco stava trovando un buon ritmo alle spalle dello spagnolo Pedro Acosta, ma ha poi perso l'anteriore nella staccata di curva 10. Uno zero pesante per lui, l'ennesimo di una stagione complicatissima. Una caduta che certifica la terza posizione di Bezzecchi in classifica, che aveva 10 punti di vantaggio sul pilota Ducati prima di questa gara e ora ne ha 35 con una solo gara rimasta in calendario (Valencia): gli basterà fare due punti per la certezza matematica. E per Bagnaia l'incubo potrebbe non essere finito: ora è a quota 288 punti, dietro di lui c'è Acosta a 285 che potrebbe soffiargli la quarta posizione nell'ultimo Gran Premio.