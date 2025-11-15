MotoGP, qualifiche Gran Premio Valencia: Bezzecchi conquista la pole position, delude Bagnaia

PRIMA FILA

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'28"809 alla velocità media di 162,3 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1'28"835

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1'28"853

SECONDA FILA

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'28"867

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'28"905

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'28"978

TERZA FILA

7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1'29"066

8. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1'29"144

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1'29"169

QUARTA FILA

10. Joan Mir (Esp) Honda in 1'29"233

11. Johann Zarco (Fra) Honda in 1'29"351

12. Ai Ogura (Jpn) Honda in 1'29"371

Bezzecchi: "Bella qualifica anche se ho faticato"

Il classe 1998 di Rimini centra così la seconda pole consecutiva dopo quella del Portogallo, la quinta stagionale, ottenuta con il nuovo record della pista di Valencia (1'28"809). Ad applaudirlo, nel box Aprilia, anche la campionessa del mondo di sci alpino Federica Brignone. "Sono molto contento, é stata una bella qualifica, anche se all'inizio stavo faticando. Dopo ho fatto un bel respiro - le prime parole, a Sky Sport, del pilota italiano - e con la seconda gomma é andata senz'altro meglio". Sulla scelta della gomma svela: "Per la sprint é meglio la soft. Il passo gara non é male ma molti altri saranno veloci. Cercherò di fare una buona partenza".