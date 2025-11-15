Corriere dello Sport.it
MotoGP, qualifiche Gran Premio Valencia: Bezzecchi conquista la pole position, delude Bagnaia

Il pilota dell'Aprilia chiude con il tempo di 1'29"809, alle sue spalle la Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez. Terzo posto per Di Giannantonio, Pecco è 16°
MotoGP, Gp Valencia, Bezzecchi

VALENCIA (SPAGNA) - Uno scatenato Marco Bezzecchi conquista la pole position anche nella gara lunga del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale del Mondiale MotoGp 2025. Il pilota dell'Aprilia, in prima fila anche in Portogallo, chiude con il tempo di 1'29"809, davanti alla Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez, di appena +0.026 millesimi.  Terzo posto e prima fila anche per Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del Team Pertamina VR46, a +0.044. Con Raul Fernandez e Pedro Acosta, sono cinque i piloti raccolti in meno di un centesimo. Da segnalare, inoltre, l'ottimo settimo posto dell'altro italiano Franco Morbidelli sulla Ducati del Team Pertamina VR46, staccato di +0.257 dalla pole position. 

Qualifiche Gp Valencia, delude ancora Bagnaia: 'Pecco' è solo 16°

Partirà solo dalla sedicesima casella Francesco Bagnaia (Ducati), fermato da un problema tecnico in Q1, forse legato alla mancanza di carburante. Fuori dalla Q2 anche Luca Marini su Honda e l'altra Ducati ufficiale di Nicolò Bulega, in pista al posto di Marc Marquez infortunato. Alle 15 di oggi - sabato 15 novembre - è in programma la Gara Sprint, con Bezzecchi che partirà sempre dalla pole.

Qualifiche Gp Valencia, la griglia di partenza

A seguire la griglia di partenza del Gran Premio di Valencia, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in programma su 27 giri del circuito "Ricardo Tormo", pari a 108,14 km:

PRIMA FILA

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'28"809 alla velocità media di 162,3 km/h

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1'28"835

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1'28"853

SECONDA FILA

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'28"867

5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'28"905

6. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1'28"978

TERZA FILA

7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1'29"066

8. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1'29"144

9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1'29"169

QUARTA FILA

10. Joan Mir (Esp) Honda in 1'29"233

11. Johann Zarco (Fra) Honda in 1'29"351

12. Ai Ogura (Jpn) Honda in 1'29"371

Bezzecchi: "Bella qualifica anche se ho faticato"

Il classe 1998 di Rimini centra così la seconda pole consecutiva dopo quella del Portogallo, la quinta stagionale, ottenuta con il nuovo record della pista di Valencia (1'28"809). Ad applaudirlo, nel box Aprilia, anche la campionessa del mondo di sci alpino Federica Brignone. "Sono molto contento, é stata una bella qualifica, anche se all'inizio stavo faticando. Dopo ho fatto un bel respiro - le prime parole, a Sky Sport, del pilota italiano - e con la seconda gomma é andata senz'altro meglio". Sulla scelta della gomma svela: "Per la sprint é meglio la soft. Il passo gara non é male ma molti altri saranno veloci. Cercherò di fare una buona partenza".

