Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
MotoGP, Sprint Valencia: vince Alex Marquez, solo quinto Bezzecchi. Male Bagnaia© EPA

MotoGP, Sprint Valencia: vince Alex Marquez, solo quinto Bezzecchi. Male Bagnaia

Lo spagnolo si prende l'ultima mini-gara della stagione chiudendo davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Continua la crisi senza fine di Pecco: ora è quinto nel Mondiale
1 min
TagsSprintbagnaiabezzecchi

VALENCIA - L'ultima Sprint della stagione di MotoGP va ad Alex Marquez. Si chiude così la mini-gara del sabato sul circuito di Valencia, sede dell'ultima prova stagionale del Mondiale, con lo spagnolo che vince la sua terza Sprint in stagione. Dietro di lui Pedro Acosta, costretto ad accontentarsi dell'ennesimo podio, e un grandissimo Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a sorpassare nelle battute finali Raul Fernandez. Solo quinto Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole ma è stato autore di una partenza disastrosa che l'ha visto perdere ben sei posizioni.

Crisi Bagnaia: scende in quinta posizione nel Mondiale

Continua inesorabile e senza fine la crisi di Pecco Bagnaia, partito 16° e capace di recuperare solo fino alle 14ª posizione, alle spalle di Enea Bastianini. E il crollo del pilota Ducati è ben visibile nella classifica Mondiale: dopo aver definitivamente ceduto il terzo posto a Bezzecchi, ora perde momentaneamente anche il quarto in favore di Pedro Acosta e si ritrova quinto in classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motomondiale

Da non perdere

Bezzecchi in poleBezzecchi vince in Portogallo!

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS