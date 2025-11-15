MotoGP, Sprint Valencia: vince Alex Marquez, solo quinto Bezzecchi. Male Bagnaia

VALENCIA - L'ultima Sprint della stagione di MotoGP va ad Alex Marquez . Si chiude così la mini-gara del sabato sul circuito di Valencia , sede dell'ultima prova stagionale del Mondiale, con lo spagnolo che vince la sua terza Sprint in stagione. Dietro di lui Pedro Acosta , costretto ad accontentarsi dell'ennesimo podio, e un grandissimo Fabio Di Giannantonio , che è riuscito a sorpassare nelle battute finali Raul Fernandez. Solo quinto Marco Bezzecchi , che scattava dalla pole ma è stato autore di una partenza disastrosa che l'ha visto perdere ben sei posizioni.

Crisi Bagnaia: scende in quinta posizione nel Mondiale

Continua inesorabile e senza fine la crisi di Pecco Bagnaia, partito 16° e capace di recuperare solo fino alle 14ª posizione, alle spalle di Enea Bastianini. E il crollo del pilota Ducati è ben visibile nella classifica Mondiale: dopo aver definitivamente ceduto il terzo posto a Bezzecchi, ora perde momentaneamente anche il quarto in favore di Pedro Acosta e si ritrova quinto in classifica.