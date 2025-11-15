MotoGP, Sprint Valencia: vince Alex Marquez, solo quinto Bezzecchi. Male Bagnaia
VALENCIA - L'ultima Sprint della stagione di MotoGP va ad Alex Marquez. Si chiude così la mini-gara del sabato sul circuito di Valencia, sede dell'ultima prova stagionale del Mondiale, con lo spagnolo che vince la sua terza Sprint in stagione. Dietro di lui Pedro Acosta, costretto ad accontentarsi dell'ennesimo podio, e un grandissimo Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a sorpassare nelle battute finali Raul Fernandez. Solo quinto Marco Bezzecchi, che scattava dalla pole ma è stato autore di una partenza disastrosa che l'ha visto perdere ben sei posizioni.
Crisi Bagnaia: scende in quinta posizione nel Mondiale
Continua inesorabile e senza fine la crisi di Pecco Bagnaia, partito 16° e capace di recuperare solo fino alle 14ª posizione, alle spalle di Enea Bastianini. E il crollo del pilota Ducati è ben visibile nella classifica Mondiale: dopo aver definitivamente ceduto il terzo posto a Bezzecchi, ora perde momentaneamente anche il quarto in favore di Pedro Acosta e si ritrova quinto in classifica.