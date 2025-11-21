Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

MotoGp, Vinales sceglie Jorge Lorenzo come coach

Il pilota spagnolo si affida all’ex campione del mondo per tornare su grandi livelli: l’obiettivo è vincere il Mondiale
1 min
TagsMotogpviñaleslorenzo

MADRID (Spagna) - Lo avevamo visto la settimana scorsa nel paddock del circuito spagnolo di Valencia, e ora riappare prendendosi la scena: Jorge Lorenzo avrà modo di allenare nella prossima stagione Maverick Vinales, pilota della Ktm. La notizia arriva direttamente dal profilo social dei due protagonisti che - con un comunicato congiunto - hanno confermato le voci che erano già circolate qualche giorno fa. 

Vinales: “E’ una grande opportunità”

Dopo l’infortunio subito alla spalla, Maverick Vinales sta cercando di ritrovare la migliore condizione. L’incidente ha di fatto compromesso la seconda parte del Mondiale, ma ora il pilota spagnolo vuol recuperare il tempo perduto affidandosi a Jorge Lorenzo. "E' una grande opportunità di crescita - ha affermato il pilota della Ktm - avere Jorge Lorenzo in questo percorso è un'enorme opportunità per imparare e migliorare sotto ogni aspetto. La sua esperienza e la sua prospettiva esterna ci aiuteranno a fare passi avanti con sicurezza. Inizio questa nuova fase con grande motivazione ed entusiasmo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Motomondiale

Da non perdere

Bezzecchi vince l'ultima gara del MondialeValentino Rossi, fischi al Galà della MotoGp

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS