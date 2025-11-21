MotoGp, Vinales sceglie Jorge Lorenzo come coach

MADRID (Spagna) - Lo avevamo visto la settimana scorsa nel paddock del circuito spagnolo di Valencia, e ora riappare prendendosi la scena: Jorge Lorenzo avrà modo di allenare nella prossima stagione Maverick Vinales, pilota della Ktm. La notizia arriva direttamente dal profilo social dei due protagonisti che - con un comunicato congiunto - hanno confermato le voci che erano già circolate qualche giorno fa.

Vinales: “E’ una grande opportunità”

Dopo l’infortunio subito alla spalla, Maverick Vinales sta cercando di ritrovare la migliore condizione. L’incidente ha di fatto compromesso la seconda parte del Mondiale, ma ora il pilota spagnolo vuol recuperare il tempo perduto affidandosi a Jorge Lorenzo. "E' una grande opportunità di crescita - ha affermato il pilota della Ktm - avere Jorge Lorenzo in questo percorso è un'enorme opportunità per imparare e migliorare sotto ogni aspetto. La sua esperienza e la sua prospettiva esterna ci aiuteranno a fare passi avanti con sicurezza. Inizio questa nuova fase con grande motivazione ed entusiasmo".