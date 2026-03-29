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MotoGp ad Austin: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming© EPA

MotoGp ad Austin: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming

Gran Premio delle Americhe con Di Giannantonio ancora in pole e Marc Marquez penalizzato dopo l'incidente nella Sprint vinta da Martin
2 min
TagsMotogpAustinGp Americhe

AUSTIN (USA) - Dopo la vittoria di Jorge Martin nella Sprint oggi (domenica 29 marzo) è il giorno del Gp delle Americhe ad Austin, con Fabio Di Giannantonio che scatterà dalla prima piazza grazie alla pole conquistata in qualifica, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Brasile.

 

 

Griglia di partenza stravolta

La griglia di partenza, che come detto vedrà il romano partirà davanti a tutti, è stata modificata se non stravolta dagli organizzatori della corsa, che dopo le emozioni del sabato hanno distribuito penalità a piene mani. Pesanti quelle comminate a Bezzecchi e Marquez. Il primo ha perso una posizione in griglia, proprio per un impeding ai danni dello spagnolo nel corso delle qualifiche, il secondo dovrà scontare un pass through dopo aver provocato l'incidente di Di Giannatonio al primo giro della gara sprint. Particolare il caso di Acosta, che guadagna una posizione nello schieramento di partenza, dopo essere stato retrocesso dal terzo all'ottavo posto nella Sprint. Sul circuisto 'sali scendi' di Austin, insomma, non mancherà lo spettacolo.

Come seguire la gara in tv e streaming

Il Gp delle Americhe sarà trasmesso in diretta televisiva sia su Sky Sport MotoGP, che su Sky Sport Uno. Su TV8, invece, aqndranno in onda in chiaro e in differita le gare delle tre categorie. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in streaming in diretta su SkyGo e su NOW.

 

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