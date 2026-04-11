Mick Doohan esclusivo: "In Italia c’è talento e Bezzecchi è incredibile. Ho scoperto Sinner" 

Tra Mick Doohan e Marc Marquez sembra esistere un filo invisibile, dato dalle esperienze comuni e dallo status di “vincitori seriali”. Carriere legate quasi esclusivamente alla Honda e percorsi contraddistinti da infortuni gravissimi e ritorni dagli inferi. Ma anche dalla famigerata Curva 3 di Jerez de la Frontera, capolinea per la traiettoria dell’australiano dopo cinque titoli consecutivi nella 500 GP – ai tempi la classe regina – e inizio del