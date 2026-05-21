Riposo e niente moto. Alex Marquez dovrà aspettare almeno fino alla metà di giugno prima di poter rientrare in pista. Il pilota spagnolo è stato dimesso nel pomeriggio di lunedì dall’ospedale dopo il grave incidente di cui è stato protagonista a Barcellona. Il pilota del team Gresini ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, oltre alla frattura della clavicola destra, stabilizzata con una placca grazie all’intervento chirurgico eseguito all’Hospital General de Catalunya. “Grazie di cuore per tutti i messaggi d’affetto che sto ricevendo. Sono ancora molto dolorante e pieno di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare che sono stato molto fortunato”, ha scritto il pilota del team Gresini.