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Alex Marquez salta due GP dopo il pesante incidente di Barcellona: la data del ritorno in pista 

Al momento la priorità assoluta rimane il pieno recupero fisico, però è stato fissato l’obiettivo del pilota: i dettagli
2 min
Tagsmarquez

Riposo e niente moto. Alex Marquez dovrà aspettare almeno fino alla metà di giugno prima di poter rientrare in pista. Il pilota spagnolo è stato dimesso nel pomeriggio di lunedì dall’ospedale dopo il grave incidente di cui è stato protagonista a Barcellona. Il pilota del team Gresini ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, oltre alla frattura della clavicola destra, stabilizzata con una placca grazie all’intervento chirurgico eseguito all’Hospital General de Catalunya. “Grazie di cuore per tutti i messaggi d’affetto che sto ricevendo. Sono ancora molto dolorante e pieno di lividi, ma guardando le immagini posso solo pensare che sono stato molto fortunato”, ha scritto il pilota del team Gresini.

Per Marquez niente Mugello 

Tornato a casa, Alex ha voluto ringraziare pubblicamente i fan e condividere un pensiero sull’accaduto attraverso un post pubblicato sui socia. La scuderia Gresini Racing, intanto, ha comunicato ufficialmente che il pilota salterà i prossimi due round del Motomondiale: il Gran Premio d’Italia al Mugello (29-31 maggio) e l’appuntamento in Ungheria sul circuito di Balaton Park (5-7 giugno).

Al momento la priorità assoluta rimane il pieno recupero fisico. L’obiettivo del team e del pilota è tornare in sella in tempo per il Gran Premio della Repubblica Ceca, in programma a Brno dal 19 al 21 giugno.

 

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