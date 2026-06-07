Marc Marquez torna a ruggire e trionfa in Ungheria. Acosta e Bagnaia sul podio, Bezzecchi e Martìn cadono subito

Marc Marquez ha conquistato il Gran Premio d’Ungheria, partendo dalla pole con la sua Ducati . E' un vittoria costruita con pazienza e con un sorpasso a 12 giri dalla fine su Acosta, che aveva dominato gran parte della gara e con il quale c'era stato anche un pericoloso contatto in precedenza. Lo spagnolo torna a ruggire dopo l'infortunio e si conferma padrone del Balaton Park, vincendo la sua prima gara lunga della stagione. Pe r lui la festa è doppia: questo è il 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta (secondo) e Bagniaia (terzo).

Gp Ungheria, l'incidente al via

La corsa è però iniziata con una scarica di adrenalina enorme. Alla prima curva Martin ha sbagliato manovra, arrivando lunghissimo e innescando una violenta carambola. Coinvolti nell’incidente Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. Quest’ultimo è riuscito a ripartire (alla fine posizione numero 12), mentre gli altri tre piloti sono stati costretti al ritiro.

Martin, Bezzecchi e Aldeguer sono stati trasportati al centro medico per i controlli del caso. Fortunatamente non si registrano ferite gravi.

Marquez domina

Acosta, poi, ha comandato la gara, ma Marquez non si è mai arreso: ha mantenuto la scia, ha studiato l’avversario e ha intensificato la pressione dopo un contatto. A dodici giri dalla fine è arrivato il momento giusto per il sorpasso. Da lì in poi le posizioni si sono cristallizzate: Marquez primo, Acosta secondo, Bagniaia terzo, fuori dal podio Ogura e poi Marini. In chiave Mondiale tutto invariato in testa alla classifica, visto che i due pilota Aprilia Bezzecchi e Martin sono caduti al primo giro.