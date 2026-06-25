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Bagnaia riparte dall'Aprilia: contratto fino al 2030, farà coppia con Bezzecchi

Il torinese pronto a chiudere con la Ducati e ripartire con la casa di Noale
1 min
TagsMotogpbagnaia

Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia. La casa di Noale ha ufficializzato l'ingaggio del due volte campione del mondo della MotoGP, che vestirà i colori del team italiano a partire dalla stagione 2027. Per il pilota torinese è pronto un contratto quadriennale, valido fino al termine del 2030, dopo la separazione dalla Ducati. L'annuncio è arrivato con uno slogan che richiama il celebre coro dedicato alla Nazionale italiana: "Il cielo è azzurro sopra Noale", a sottolineare l'importanza di un'operazione che segna una svolta per il progetto sportivo dell'Aprilia.

Aprilia con Bagnaia e Bezzecchi

Bagnaia andrà a comporre una coppia di altissimo livello insieme a Marco Bezzecchi, attuale leader del campionato del mondo. Un tandem tutto italiano sul quale la casa veneta punta per riportarsi stabilmente ai vertici della MotoGP e inseguire il titolo iridato. Grande soddisfazione nelle parole dell'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola: "L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio".

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