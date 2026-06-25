Bezzecchi dopo la squalifica di Brno: "Mi scuso per il gesto, ma sono contento di tornare in pista" 

La squalifica per aver colpito un marshall in seguito alla caduta avvenuta nella sprint è alle spalle. Marco Bezzecchi è pronto a rientrare nel circuito della MotoGp e parla per la prima volta ai microfoni di Sky Sport dopo lo stop: "Sono contento di tornare in pista. Ovviamente tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fa tto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. E' un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona. Però finalmente adesso si torna in pista".

Bezzecchi, fiducia nella corsa al Mondiale

"La mia valutazione è che è sicuramente una stagione, finora, molto bella, dove ci sono tanti rivali fortissimi. Fortunatamente anche noi siamo stati della partita, quindi per adesso tutto bellissimo - ha aggiunto il leader del mondiale in vista del Gp d'Olanda - Ovviamente è ancora lunga, però ci aspettano delle gare importanti come questa e il Sachsenring prima della pausa e, quindi, cerchiamo di fare bene".

Sulla firma di Bagnaia

In giornata è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Bagnaia nel teal di Noale a partire dal 2027. "Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGp - ha evidenziato Bez - Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e, ovviamente, essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno".