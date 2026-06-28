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Che spavento per Bezzecchi, caduta ad altissima velocità ad Assen: cosa è successo

Come sta Bezzecchi dopo l'incidente. È uscito il primo bollettino medico: "Cosciente, sarà trasferito in ospedale"

Il pilota italiano presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche
1 min
A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il direttore medico della MotoGP, Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali - fa sapere l'Aprilia - hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall'impatto, l'équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all'Ospedale Universitario di Groningen. Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro. Ulteriori aggiornamenti - conclude il team di Noale - saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell'ospedale. 

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