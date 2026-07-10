MotoGP, si corre al Sachsenring: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend e come vederlo
Cresce l'attesa in Sassonia per il Gran Premio di Germania per l'undicesimo appuntamento di un Motomondiale mai prevedibile. Si arriva al Sachsenring dopo l'incredibile 1-2 del duo Ogura-Fernandez della Trackhouse della gara precedente ad Assen: guida la classifica Jorge Martin su una strabiliante Aprilia, la stessa del nostro Marco Bezzecchi che lo insegue con sette punti di discrepanza ma reduce da un pessimo filotto di tre gare senza punti dopo le cadute in Ungheria ed Olanda e la squalifica a Brno. Guai a dimenticarsi di Marc Marquez , l'iberico gioca praticamente in casa viste le 12 vittorie su questo tracciato e stuzzicato dalla possibilità di eguagliare il record di un mito come Giacomo Agostini (13).
MotoGP, Gran Premio di Germania: il programma del weekend
Venerdì 10 luglio
9:00 Moto3 Prove Libere 1
9:50 Moto2 Prove Libere 1
10:45 MotoGP Prove Libere 1
13:15 Moto3 Prove 1
14:05 Moto2 Prove 1
15:00 MotoGP Prove
Sabato 11 luglio
8:40 Moto3 Prove 2
9:25 Moto2 Prove 2
10:10 MotoGP Prove Libere 2
10:50 MotoGP Q1
11:15 MotoGP Q2
12:45 Moto3 Q1
13:10 Moto3 Q2
13:40 Moto2 Q1
14:05 Moto2 Q2
15:00 MotoGP Sprint - 15 giri
Domenica 12 luglio
9:40 MotoGP Warm-Up
11:00 Moto3 Gara
12:15 Moto2 Gara
14:00 MotoGP Gara
MotoGP, dove vedere il Gp di Germania in tv e streaming
Il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 per la classe MotoGP, sarà visibile in tv e in streaming sui canali Sky Sport e NOW. Su TV8 sarà possibile vedere tutte le sessioni di qualifiche di sabato 11 luglio sia della MotoGP che di Moto2 e Moto3 ed anche la Sprint MotoGP di 15 giri. Sul medesimo canale anche le gare di tutte le classi di domenica 12 luglio, specialmente la Gara MotoGP alle 14:00.