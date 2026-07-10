MotoGP, si corre al Sachsenring: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend e come vederlo

Cresce l'attesa in Sassonia per il Gran Premio di Germania per l'undicesimo appuntamento di un Motomondiale mai prevedibile. Si arriva al Sachsenring dopo l'incredibile 1-2 del duo Ogura -Fernandez della Trackhouse della gara precedente ad Assen: guida la classifica Jorge Martin su una strabiliante Aprilia, la stessa del nostro Marco Bezzecchi che lo insegue con sette punti di discrepanza ma reduce da un pessimo filotto di tre gare senza punti dopo le cadute in Ungheria ed Olanda e la squalifica a Brno . Guai a dimenticarsi di Marc Marquez , l'iberico gioca praticamente in casa viste le 12 vittorie su questo tracciato e stuzzicato dalla possibilità di eguagliare il record di un mito come Giacomo Agostini (13).

MotoGP, Gran Premio di Germania: il programma del weekend

Venerdì 10 luglio

9:00 Moto3 Prove Libere 1

9:50 Moto2 Prove Libere 1

10:45 MotoGP Prove Libere 1

13:15 Moto3 Prove 1

14:05 Moto2 Prove 1

15:00 MotoGP Prove

Sabato 11 luglio

8:40 Moto3 Prove 2

9:25 Moto2 Prove 2

10:10 MotoGP Prove Libere 2

10:50 MotoGP Q1

11:15 MotoGP Q2

12:45 Moto3 Q1

13:10 Moto3 Q2

13:40 Moto2 Q1

14:05 Moto2 Q2

15:00 MotoGP Sprint - 15 giri

Domenica 12 luglio

9:40 MotoGP Warm-Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

MotoGP, dove vedere il Gp di Germania in tv e streaming

Il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026 per la classe MotoGP, sarà visibile in tv e in streaming sui canali Sky Sport e NOW. Su TV8 sarà possibile vedere tutte le sessioni di qualifiche di sabato 11 luglio sia della MotoGP che di Moto2 e Moto3 ed anche la Sprint MotoGP di 15 giri. Sul medesimo canale anche le gare di tutte le classi di domenica 12 luglio, specialmente la Gara MotoGP alle 14:00.