Martin domina le qualifiche a Silverstone e centra un record: Di Giannantonio, Bezzecchi e Marquez in seconda fila  

Jorge Martin dell'Aprilia partirà in pole position a Silverstone , nel Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp . Il leader della classifica piloti taglia il traguardo in extremis con il tempo in 1'56"160 e precede di 0"021 Raul Fernandez (Aprilia). Per lui si tratta del record della pista. Nessuna aveva mai corso così veloce. Completa la prima fila l'altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, terzo a 0"189.

Silverstone, due italiani in seconda fila

Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia), quinto a 0"296, e Marc Marquez (Ducati), sesto a 0"367. Terza fila con Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro Acosta (Ktm). Decimo Iker Lecuona (Ducati Gresini) su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Joan Mir (Honda). Nel pomeriggio, alle 17, la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend; domenica alle 14 la gara lunga.

Le parole di Martin dopo la pole

"Ho fatto un giro veramente forte, ho dato il massimo. Sono molto contento di essere tornato in pole, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Sarà difficile lottare per la vittoria ma ci proveremo. Aprilia non si ferma mai con il lavoro, cerchiamo di fare passi in avanti e l'obiettivo è continuare a progredire durante la stagione. Sprint? Mi sento bene con entrambe le gomme, dipenderà dal meteo e dalle condizioni della pista", ha detto Martin a Sky al termine delle qualifiche.