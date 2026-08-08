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MotoGP, Martin trionfa nella Sprint di Silverstone. Bezzecchi ottimo terzo

Trionfo Aprilia nel prologo del Gp di Gran Bretagna: secondo Ogura. Male le Ducati di Marquez e Bagnaia

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Pubblicato il 08.08.2026, 17:49 (Aggiornato il 08.08.2026, 19:29)

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Dopo aver dominato le qualifiche, Jorge Martin si prende anche la Sprint Race del Gp di Gran Bretagna, conducendo dalla partenza all'arrivo. Bezzecchi commovente, male le Ducati ufficiali di Marc Marquez e Bagnaia.

 

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Bezzecchi terzo e in lacrime, Martin prova la fuga

È un trionfo Aprilia sul circuito di Silverstone. Martin non si cura neanche dei rivali e come parte arriva nella gara breve, primo. Alle sue spalle c'è Ogura, che precede un Bezzecchi più forte del dolore, che chiude terzo prima di soccombere alle lacrime. Pessima la prestazone dei big delle Ducati: solamente nono Marc Mrquez, mentre Pecco Bagnaia conferma i brutti segnali di venerdì e chiude diciassettesimo.

 

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