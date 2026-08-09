Pazzesco in Moto2, esulta per la vittoria ma manca un giro e finisce malissimo

Pazzesco epilogo della gara di Moto2 del Gp di Gran Bretagna . Vince Filip Salac , al primo trionfo in carriera, ma soprattutto perde Manu Gonzalez , protagonista di una clamorosa gaffe, che gli costa il podio e 23 punti in classifica generale

Gonzalez esulta... un giro prima!

Corsa serratissima e spettacolare sul circuito di Silverstone, con tanti avvicendamenti al comando ed una situazione di incertezza fino alle ultime curve. Oltre al nostro Arbolino, protagonista di una clamorosa rimonta e poi uscito di scena a cinque tornate dal termine, in lotta per il podio dall'inizio c'era anche Manuel Gonzalez, pilota spagnolo della Liqui Moly Dynavolt Intact GP, con buone chance di lottare fino all'ultimo per il successo. Eppure, al passaggio del penultimo giro, accade l'impensabile: dopo un pazzesco sorpasso all'ultima curva, Gonzalez taglia il traguardo in testa, ma nella sua di testa, l'assenza della bandiera a scacchi non è un segnale, per cui rallenta ed esulta, convinto di aver vinto...

Neanche il tempo di rendersi conto della figuraccia, che lo sbadato Manu viene toccato da Holgado, che gli rompe la marmitta, rendendo impossibile rimediare al latte appena versato. Arriverà quattordicesimo.

Aleix Espargaro fece lo stesso errore

Non è stata la prima volta in cui un pilota abbia perso la cognizione della gara, festeggiando troppo frettolosamente. Nel 2022, in MotoGP, capitò anche ad Aleix Espargaro, che nel Gp di Catalunya tagliò il traguardo del penultimo giro convinto di aver strappato un prestigioso secondo posto alle spalle di Quartararo, salvo accorgersi dopo qualche curva dell'errore e in quel caso riuscendo a rimediare almeno un quinto posto.