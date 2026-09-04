Marc Marquez da brividi, il braccio è impressionante: com'è ridotto dopo sette interventi

Più forte di tutto. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, con l'ultimo post social pubblicato da Marc Marquez, dubbi non avrà più sulla grandezza del nove volte campione del mondo, che per la prima volta rivela 'visivamente' le condizioni nelle quali cavalca la sua Ducati , vincendo e riproponendosi prepotentemente nella lotta al titolo in MotoGp .

Le condizioni della spalla destra di Marquez

Magari inconsapevolmente, visto il tenore 'privato' degli scatti pubblicati come storia da Marc Marquez sul suo profilo ig, tra questi ce ne è anche uno che raffigura il catalano allenarsi in casa con la canottiera, un outlet che mostra agli occhi del mondo quello che ha passato questo incredibile atleta: la spalla destra è devastata dalle sette operazioni e anche disallineata rispetto alla sinistra. Impossibile capire come sia possibile che in queste condizioni Marc Marquez continui non solo a gareggiare, ma a competere per il decimo storico titolo mondiale.