MotoGp a Misano, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e gara, come vederle in tv e in streaming

Cresce l'attesa sulla riviera romagnola dove questo weekend dal sapore decisivo si accenderanno i motori per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il circuito, intitolato a Marco Simoncelli, ospiterà infatti la tappa numero 15 di un campionato che sembra non volerne sapere di procedere in modo lineare. Appuntamento casalingo per le Ducati di Marquez , galvanizzato dalla vittoria nell'ultima gara ad Aragon, e di Bagnaia. Il 93 in divisa rossa figura infatti come principale inseguitore (-19 punti) per il leader in classifica Jorge Martin su Aprilia. Dall'altro lato del box c'è Pecco, a dir poco sottotono in questa stagione che cercherà di regalarsi una delle ultime gioie sulla sella della casa bolognese. Aria di casa ancor di più per Marco Bezzecchi, riminese di nascita, che questo weekend proverà a confermare il trend dei due podi consecutivi che gli ha consentito di rimettersi negli specchietti del pilota iberico della Ducati (a soli 5 punti di distanza).