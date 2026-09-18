MotoGp a Spielberg, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e gara, come vederle in tv e in streaming

Il motomondiale giunge al quindicesimo appuntamento, tutto pronto al Red Bull Ring per il GP d'Austria: tutte le informazioni per seguire il weekend
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2 min

Pubblicato il 18.09.2026, 10:49

MotogpGP d'Austria

Dopo il weekend di Misano, nel quale Marc Marquez ha acciuffato clamorosamente Jorge Martìn dopo esser stato in svantaggio di 102 punti, il Circus si sposta tra le montagne della Stiria per il Gp d'Austria. Bezzecchi, dopo la caduta durante la gara di casa, proverà a riscattarsi e ridurre il gap (-33) dai due piloti spagnoli, entrambi a 274 punti. 

Gp d'Austria, orari e dove seguirlo in tv e streaming

Venerdì 18 settembre

10:45 Prove Libere 1 (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)

15:00 Pre Qualifiche (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)

Sabato 19 settembre 

10:10 Prove Libere 2 (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now)

10:50 Qualifiche (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)

15:00 Sprint Race - 14 giri (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)

Domenica 20 settembre

14:00 Gara (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e TV8)

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