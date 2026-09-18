MotoGp a Spielberg, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e gara, come vederle in tv e in streaming
Dopo il weekend di Misano, nel quale Marc Marquez ha acciuffato clamorosamente Jorge Martìn dopo esser stato in svantaggio di 102 punti, il Circus si sposta tra le montagne della Stiria per il Gp d'Austria. Bezzecchi, dopo la caduta durante la gara di casa, proverà a riscattarsi e ridurre il gap (-33) dai due piloti spagnoli, entrambi a 274 punti.
Gp d'Austria, orari e dove seguirlo in tv e streaming
Venerdì 18 settembre
10:45 Prove Libere 1 (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
15:00 Pre Qualifiche (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
Sabato 19 settembre
10:10 Prove Libere 2 (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now)
10:50 Qualifiche (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
15:00 Sprint Race - 14 giri (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
Domenica 20 settembre
14:00 Gara (Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e TV8)
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