MotoGp in Indonesia, dalle qualifiche alla Sprint e gara: tutti gli orari e come vederle in tv e in streaming
Chiusa la pratica giapponese con Marc Marquez vincente nella gara di Motegi, è tempo di tornare in pista per il Gp d'Indonesia. La lotta per il titolo iridato prosegue a "tinte spagnole" con il pilota della Ducati che insegue a soli due punti di distacco il leader Jorge Martìn. Più defilato invece Marco Bezzecchi, che nonostante i 47 punti dalla seconda piazza, ha confermato nello scorso weekend un trend positivo con quattro podi nelle ultime cinque gare. La cornice sarà quella del Pertamina International Circuit di Mandalika, un tracciato cittadino situato sull'isola di Lombok lungo 4,3 chilometri e da 17 curve. Per i tifosi italiani sarà un 17° appuntamento del calendario da seguire alle prime luci dell'alba, visto le otto ore di fuso orario in avanti che separano la nostra nazione da quella asiatica.
MotoGp Indonesia: orari e come seguirlo in tv e streaming
Venerdì 9 ottobre
9:00 Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
Sabato 10 ottobre
4:10 Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
4:50 Qualifiche (in diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
9:00 Gara Sprint - 13 giri (in diretta su Sky Sport MotoGp in streaming su Now e in chiaro su TV8)
Domenica 11 ottobre
9:00 Gara (in diretta su Sky Sport MotoGp in streaming su Now e in differita su TV8 alle 14:00)
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