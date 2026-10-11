Giallo sulle gomme di Marquez in Indonesia. Martin e Bezzecchi: "Aveva pressioni basse, sicuro"

Al termine del GP d’Indonesia, la prestazione di Marquez ( sesto posto al traguardo ) è finita al centro di un giallo legato alla gomme . Nel retropodio Martin e Bezzecchi si sono detti convinti che lo spagnolo avesse anomalie alla moto: "Aveva pressioni basse, sicuro". Il pilota della Ducati ha però smentito seccamente i colleghi, senza usare giri di parola: "Non avevo problemi di pressione". Per Marquez, le difficoltà con l'anteriore e il ritmo discontinuo erano legate alle caratteristiche del tracciato: "Sapevamo che questo circuito, per noi e per questa moto, era un circuito più difficile, anche per il mio modo di guidare ".

Il bilancio di Marquez dopo il Gp di Indonesia

Non solo. Nei primi cinque o sei giri "ho provato a gestire. Poi, a metà gara, quando Acosta mi tirava, sembrava che andassimo più o meno bene. Pedro mi voleva fare passare, ma io non mi vedevo davanti. Ho guardato la lavagna, mancavano dodici giri, e mi sono detto: io davanti non vado, perché stavo facendo fatica". Marquez, comunque, ha chiuso il weekend minimizzando i danni per la classifica generale dopo l'ottima Sprint e aver perso la vetta: "Mi sento lo stesso vincitore perché non ho perso nessun punto da Martin e ho perso solo tre punti da Bezzecchi".