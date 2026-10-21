Motogp in Australia, dalle qualifiche alla Sprint e gara: tutti gli orari e come vederle in tv e in streaming
Aria di ultimo bacio in Australia per il diciottesimo appuntamento del Campionato di Motogp. Sarà infatti l'ultima volta che il Motomondiale correrà sullo storico tracciato di Phillip Island prima di trasferirsi, a partire dalla stagione successiva, ad Adelaide. Saluti a parte, c'è però un campionato che avanza ad un ritmo forsennato. Marc Marquez su Ducati è infatti ora a soli due punti di distacco dal connazionale e leader in classifica Jorge Martìn, accendendo ulteriormente i riflettori in una sfida dove ogni circostanza potrebbe risultare fatale. Bezzecchi (-43) è più defilato, ma occhio ad escluderlo dalla lotta. Ha infatti conquistato la vittoria durante lo scorso appuntamento di Mandalika, confermando un trend da quattro podi nelle ultime cinque gare. Tutto pronto dunque nel Down Under per un'altra tappa di un Mondiale scoppiettante.
Motogp Australia: orari e come seguirlo in tv e in streaming
Venerdì 23 ottobre
1:40 Prove Libere 1 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
Sabato 24 ottobre
1:10 Prove Libere 2 (in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
1:50 Qualifiche (in diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now ed in chiaro su TV8)
6:00 Gara Sprint - 13 giri (in diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now ed in chiaro su TV8)
Domenica 25 ottobre
4:00 MotoGP - Gara (in diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now ed in differita su TV8 alle 14:00)
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