Motogp in Australia, dalle qualifiche alla Sprint e gara: tutti gli orari e come vederle in tv e in streaming

Aria di ultimo bacio in Australia per il diciottesimo appuntamento del Campionato di Motogp. Sarà infatti l'ultima volta che il Motomondiale correrà sullo storico tracciato di Phillip Island prima di trasferirsi, a partire dalla stagione successiva, ad Adelaide. Saluti a parte, c'è però un campionato che avanza ad un ritmo forsennato. Marc Marquez su Ducati è infatti ora a soli due punti di distacco dal connazionale e leader in classifica Jorge Martìn, accendendo ulteriormente i riflettori in una sfida dove ogni circostanza potrebbe risultare fatale. Bezzecchi (-43) è più defilato, ma occhio ad escluderlo dalla lotta. Ha infatti conquistato la vittoria durante lo scorso appuntamento di Mandalika, confermando un trend da quattro podi nelle ultime cinque gare. Tutto pronto dunque nel Down Under per un'altra tappa di un Mondiale scoppiettante.