Valentino Rossi durissimo con Marquez: "Non voleva il Mondiale ma solo farmi perdere". Poi l'aneddoto con Todt: "Mi vide in ciabatte, e..."
"Bezzecchi sta bene perché oggi ha vinto. È un po' amareggiato e aveva la possibilità di vincere il Mondiale, ma ha fatto un po' troppi errori. Bagnaia? Quando ti rompi il piede non è che sia bellissimo, ma visto il botto che ha fatto direi che è andata bene". Così Valentino Rossi, vincitore di nove titoli nel Motomondiale, al talk di Fabio Fazio "Che tempo che fa". "Ognuno ha il suo limite, qualcuno più basso e qualcuno più alto. La storia del 2015 fa ancora più arrabbiare perché Marquez non lottava per il Mondiale e lottava solo per farmi perdere. Ha fatto vincere Lorenzo ed è una cosa che mi brucia ancora e il mio stato d'animo quando ci penso è lo stesso della sera di Valencia del 2015", aggiunge Rossi sul decimo Mondiale sfumato 11 anni fa.
Gli elogi di Valentino Rossi a Kimi Antonelli
"Antonelli? Uno spettacolo. È stato emozionante avere un pilota italiano campione del mondo. Siamo molto fortunati. Nelle moto ci sono sempre tanti italiani che vanno forte, mentre nelle macchine scarseggiavano un po'. Lo conosco da quando è piccolo ed è un ragazzo molto divertente, oltre che un fuoriclasse". Valentino Rossi ha poi elogiato da Fazio l'impresa del pilota italiano, capace di vincere il mondiale piloti di F1 a 20 anni. Fazio ha poi chiesto a Rossi come si capisce quando è l’ora di smettere: “Io dovevo smettere un po’ prima, però mi è sempre piaciuto correre. Ho parlato con tanti altri piloti, ho parlato con Schumacher, ho parlato con Bayliss: tutti avevano smesso per un motivo o l’altro, ma avevano dei rimpianti. Io mi sono detto: corro fin quando proprio non ce la faccio più. Infatti dall’ultima volta che ho tagliato il traguardo è stato un capitolo chiuso, è stato come scrivere la parola fine al momento giusto”.
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