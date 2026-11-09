Valentino Rossi durissimo con Marquez: "Non voleva il Mondiale ma solo farmi perdere". Poi l'aneddoto con Todt: "Mi vide in ciabatte, e..."

"Bezzecchi sta bene perché oggi ha vinto. È un po' amareggiato e aveva la possibilità di vincere il Mondiale, ma ha fatto un po' troppi errori. Bagnaia? Quando ti rompi il piede non è che sia bellissimo, ma visto il botto che ha fatto direi che è andata bene". Così Valentino Rossi, vincitore di nove titoli nel Motomondiale, al talk di Fabio Fazio "Che tempo che fa". "Ognuno ha il suo limite, qualcuno più basso e qualcuno più alto. La storia del 2015 fa ancora più arrabbiare perché Marquez non lottava per il Mondiale e lottava solo per farmi perdere. Ha fatto vincere Lorenzo ed è una cosa che mi brucia ancora e il mio stato d'animo quando ci penso è lo stesso della sera di Valencia del 2015", aggiunge Rossi sul decimo Mondiale sfumato 11 anni fa.