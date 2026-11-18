Dopo il weekend in Qatar, che ha visto Bezzecchi conquistare la vittoria, il Motomondiale fa rotta verso Portimao in Portogallo. Salvo clamorosi colpi di scena Marc Marquez dovrebbe conquistare il suo decimo titolo mondiale, trofeo che gli consentirebbe di sorpassare nella classifica all-time della MotoGp niente meno che Valentino Rossi, il quale si è recentemente espresso sui loro trascorsi intensi. Sono infatti almeno 28 i punti che il catalano dovrebbe perdere nei confronti del connazionale Martìn per rimandare i festeggiamenti. Discorso diverso per i Costruttori, dove è testa a testa con Aprilia che insegue Ducati (attualmente a +8). Tutto pronto in Algarve per un fine settimana potenzialmente decisivo per entrambe le classifiche.