MotoGp in Portogallo, Marquez campione? Gli orari e dove seguire il weekend in tv e streaming
Dopo il weekend in Qatar, che ha visto Bezzecchi conquistare la vittoria, il Motomondiale fa rotta verso Portimao in Portogallo. Salvo clamorosi colpi di scena Marc Marquez dovrebbe conquistare il suo decimo titolo mondiale, trofeo che gli consentirebbe di sorpassare nella classifica all-time della MotoGp niente meno che Valentino Rossi, il quale si è recentemente espresso sui loro trascorsi intensi. Sono infatti almeno 28 i punti che il catalano dovrebbe perdere nei confronti del connazionale Martìn per rimandare i festeggiamenti. Discorso diverso per i Costruttori, dove è testa a testa con Aprilia che insegue Ducati (attualmente a +8). Tutto pronto in Algarve per un fine settimana potenzialmente decisivo per entrambe le classifiche.
MotoGp Portogallo, orari e come vederlo in tv e streaming
Venerdì 20 novembre
11:45 Prove Libere 1 (diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
16:00 Prove Libere 2 (diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
Sabato 21 novembre
11:10 Prove (diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Now)
11:50 Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
16:00 Gara Sprint - 12 giri (diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
Domenica 22 novembre
14:00 Gara (diretta su Sky Sport MotoGp, in streaming su Now e in chiaro su TV8)
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