Marquez, le parole su Valentino Rossi

Quando gli è stato chiesto se Rossi si fosse congratulato con lui, il pilota spagnolo ha risposto senza indugi: "Non sono arrivati messaggi e non me li aspetto. Mi aspetto qualcosa dalle persone che hanno qualcosa da darmi. Valentino me ne ha dato, me ne ha dato tanto, è stato d'ispirazione per tanti piloti che stavano emergendo. Poi ovviamente non devi andare d'accordo con tutto il mondo. Vado d'accordo con la maggior parte dei miei rivali. Con lui, sarà forse perché siamo entrambi del segno dell'Acquario, ci siamo scontrati di più. Però credo che dobbiamo essere realisti: lo rispetto molto, ha vinto molto, ha fatto molto per il motociclismo".

Marquez e il possibile addio alle corse

Dopo il successo, molti hanno ipotizzato un possibile addio alle corse. "Non mi hanno sorpreso queste voci, a seconda di come la si vede può essere un ragionamento logico. Ma nella mia testa ci sono solo io e ho tante cose a cui pensare. Gli allenamenti, il Natale e molto altro. Ci sarà tempo per preparare il 2027. Ho un contratto con Ducati fino al 2028: finché starò bene, avrò voglia e gli infortuni mi daranno tregua, la mia intenzione è continuare a godermi la mia passione. Di questa passione, però, devi valutare tutti i rischi, perché ogni volta che scendi in pista ti giochi la vita".

Marquez e i complimenti a Bezzecchi

Marquez ha poi parlato dei suoi rivali per il titolo: "Sono sempre sincero: quest'anno il più veloce era Bezzecchi, il più combattivo Martin. Io ho saputo prendere il meglio da entrambi per vincere questo titolo. Per molti anni sono stato il più veloce in pista e ho vinto. Così è più facile. Quest'anno non ero il più veloce, ma ho saputo sfruttare i punti di forza dei miei rivali per raggiungere i miei obiettivi".