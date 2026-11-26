Ultimo appuntamento al Circuito Ricardo Tormo di Valencia per l'ultimo weekend del Motomondiale 2026. Se il discorso piloti è stato archiviato con la vittoria del decimo mondiale di Marc Marquez in Portogallo, discorso a parte per i costruttori. Saranno infatti Ducati ed Aprilia a contendersi il trofeo all'ultima tornata. I telaiati da Borgo Panigale inseguono con 9 punti di differenza la Casa di Noale leader in classifica a 598. Marco Bezzecchi proverà a concludere l'anno in bellezza. Il nativo di Rimini viene infatti da due vittorie nelle ultime tre gare disputate e proverà ad addolcire un anno per lui sfortunato. Nuovamente assente Pecco Bagnaia a causa dell'infortunio al piede riportato in Qatar nell'incidente con Aldeguer. Triste epilogo per il piemontese che ha dunque concluso la sua esperienza in Ducati, alla quale ha riportato dopo 15 anni il titolo nel 2022 prima di trionfare anche nel 2023. Al suo posto correrà Iker Leucona, reduce da un decimo posto a Portimão.