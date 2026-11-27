Un cartello, due parole e un'emozione impossibile da trattenere. Marc Marquez ha scelto il weekend di Valencia per annunciare il suo addio alla MotoGP. A pochi giorni dalla conquista del decimo titolo mondiale, il campione spagnolo ha mostrato davanti alle telecamere, poco prima di scendere in pista per la prima sessione di prove libere, un cartello con la scritta "Ultima gara" . Un annuncio che ha scosso il paddock e regalato immagini di grande commozione.

Marquez si ritira: le lacrime di Alex e la reazione della Ducati

Gli applausi nel box Ducati hanno accompagnato l'annuncio del campione spagnolo. Le telecamere hanno immortalato tutta l'emozione di Gigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, e di Davide Tardozzi, team manager della scuderia di Borgo Panigale. A colpire sono state soprattutto le immagini di Alex Marquez, in lacrime dopo l'annuncio del fratello. Un momento toccante, che racconta il legame tra i due piloti e il peso di un addio destinato a segnare la storia del motociclismo. Quello di Valencia non sarà più soltanto l'ultimo Gran Premio della stagione 2026, ma l'ultimo capitolo di una carriera straordinaria, fatta di trionfi, infortuni, cadute e rinascite.