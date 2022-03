Moto2, Vietti trionfa in Qatar e fa sorridere Valentino Rossi

DOHA - Celestino Vietti vola al suo debutto nella categoria e fa suo il Gran Premio del Qatar di Moto2. Sul circuito di Losail, il pilota italiano in sella alla Kalex del Mooney VR46 Racing Team vince la sua prima gara nella classe intermedia precedendo di oltre 6 secondi lo spagnolo Aron Canet: "Non riesco a credere a questo risultato, ma abbiamo lavorato bene già dalle libere e dalle qualifiche. Non mi aspettavo però di avere un passo del genere e fare una gara così", ha dichiarato a caldo. Si aggiudica la lotta per l’ultimo gradino del podio il britannico Sam Lowes battendo la Kalex dello spagnolo Augusto Fernandez, mentre Tony Arbolino chiude quinto superando il giapponese Ai Ogura.