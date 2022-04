Moto2: Vietti vince in Argentina e allunga in classifica

TERMAS DE RIO HONDO - Celestino Vietti trionfa nel Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento stagionale della Moto2. Il pilota italiano del team VR46, sul circuito di Termas de Rio Hondo, sfrutta il ritiro di Aldeguer e tiene a distanza gli inseguitori. Secondo posto per il thailandese Somkiat Chantra davanti al giapponese Ai Ogura. Appena fuori dal podio Aron Canet davanti a Jake Dixon e Tony Arbolino. "Mi sento molto bene - ha detto Vietti, che con questo successo va a +21 su Canet e +25 su Chantra in classifica piloti -. E' stata una gara difficile con grande battaglie. Ho commesso due errori che mi hanno fatto perdere una posizione e ho dovuto recuperare. Abbiamo lavorato bene con il poco tempo a disposizione. Abbiamo dovuto lavorare parecchio per cercare di recuperare un buon feeling. Questa vittoria è per il mio team, spero di continuare così".