Moto2: Arbolino vince a Austin, caduta per Vietti

AUSTIN - Tony Arbolino trionfa nel Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della Moto2. Il pilota italiano, che difende i colori Marc VDS, sul circuito di Austin trova la prima vittoria in carriera in Moto2 e si porta al terzo posto nella generale a -16 dalla vetta. Seconda piazza per il giapponese Ai Ogura, mentre sul gradino più basso del podio figura il britannico Jake Dixon, entrambi Kalex. Gara caratterizzata da tanti ritiri, propiziati dall'asfalto scivoloso, tra cui quello del leader del Mondiale Celestino Vietti. Dopo due vittorie e un secondo posto, l'azzurro trova il primo zero stagionale. Poco male visto che resta saldamente al comando della classifica, complici i ritiri di Canet e Chantra.