Moto2, Gp Portogallo: Vietti secondo dietro a Roberts, caduto Arbolino

PORTIMAO - Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nel Gran Premio del Portogallo di Moto2. Sul tracciato di Portimao, ad aggiudicarsi la vittoria è Joe Roberts, che si impone davanti a Celestino Vietti. A completare il podio è Jorge Navarro, ma a balzare all''occhio è soprattutto il numero dei ritirati: ben quindici, di cui dieci praticamente nello stesso momento, a sette giri dal termine, per un improvviso scroscio d'acqua che ha poi portato alla bandiera rossa. A terra, tra gli altri, nomi illustri come Arbolino, Canet e Lowes.