Moto2: Augusto Fernandez vince il Gp di Francia, Vietti ottavo

LE MANS - Augusto Fernandez vince il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della Moto2. Il pilota spagnolo, sul circuito di Le Mans, si impone davanti al connazionale Aron Canet e al thailandese Somkiat Chantra. Appena fuori dal podio lo statunitense Cameron Beaubier, che precede il giapponese Ai Ogura e il tedesco Marcel Schrotter. Segue Joe Roberts, in settima posizione davanti a Celestino Vietti, che chiude ottavo ma rimane in testa alla classifica piloti dopo sette Gp. Caduta per Pedro Acosta, che si trovava al comando a 13 giri dal termine.