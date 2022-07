Moto2, Dennis Foggia a un passo dalla promozione con Italtrans

ROMA - Dopo sei stagioni in Moto3 sarebbe prossimo alla conferma ufficiale il passaggio di Dennis Foggia alla Moto2 . Il pilota italiano, attualmente in Leopard, sarebbe sul punto di fare il salto di categoria con la Italtrans Racing Team , motorizzata Kalex. A riportare la notizia è "Speedweek" per un accordo che pare attendere ora solo il comunicato ufficiale.

Livello successivo

Con la partenza di Pedro Acosta in Moto2, quest'anno toccava proprio a Dennis Foggia vestire i panni del favorito in Moto3. Invece, il pilota romano classe 2001, ha collezionato solo una vittoria e 115 punti in classifica, che per ora bastano solo per il terzo posto alle spalle di Izan Guevara (179) e di Sergio Garcia (182). Ciononostante, Foggia potrebbe ritrovarsi in Moto2 il prossimo anno e presentarsi con un primo titolo iridato in bacheca sarebbe un biglietto da visita importante.