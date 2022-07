Moto2, Acosta: "Adattamento non così facile come avrei voluto"

ROMA - Pedro Acosta sta riscontrando qualche comprensibile difficoltà nel suo primo anno in Moto2. Lo spagnolo ha ottenuto fin qui una vittoria al Mugello, una pole e un podio: “L'adattamento? Non è stato facile come avrei voluto, ma se fosse facile non sarebbe così divertente. Alla fine ci dà una motivazione in più per continuare a lavorare e dare il massimo. ci siamo presi il tempo per adattarmi e arrivare dove siamo oggi”, le sue impressioni.