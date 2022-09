Moto2: Alonso Lopez vince a Misano, caduta per Vietti

MISANO ADRIATICO - Alonso Lopez vince il Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento stagionale della Moto2. Il pilota spagnolo, sul circuito di Misano, ottiene la prima vittoria assoluta nella categoria. A completare il podio dietro a lui ci sono Aron Canet e Augusto Fernandez, mentre in quarta posizione c'è Albert Arenas davanti ad Ai Ogura. Caduta e zero pesante per Celestino Vietti, che ora vede allontanarsi la vetta della classifica occupata da Fernandez e distante 42 punti.