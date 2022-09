Moto2: Acosta vince ad Aragon, decimo Vietti

ALCANIZ - Pedro Acosta vince il Gran Premio di Aragon, quindicesimo appuntamento stagionale della Moto2. Il pilota spagnolo, sul circuito di Alcaniz, trionfa con merito davanti ad Aron Canet e Augusto Fernandez, che completano il podio ma non riescono a reggere il passo del giovane collega. Quarto posto per Ai Ogura davanti a Tony Arbolino. In testa alla classifica piloti rimane Fernandez, con un vantaggio di sette punti su Canet. Solo decimo Celestino Vietti, che dopo la gara odierna è quarto a 52 lunghezze dal leader della graduatoria.