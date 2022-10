Moto2, GP Malesia: vince Arbolino, Ogura out e Fernandez sorride in vista di Valencia

SEPANG - Tony Arbolino vince una gara pazza nel GP di Malesia, centrando il terzo successo stagionale, ma succede di tutto per quanto riguarda la lotta per il titolo di categoria. Il pilota lombardo ha la meglio in un bel testa a testa con Ai Ogura, che però, non contento della seconda posizione, all'ultimo giro tenta un'entrata al limite, finendo per cadere. In questo modo a sorridere è Augusto Fernandez, che incassa il quarto posto all'arrivo e la nuova testa della classifica, con 9,5 punti di vantaggio sul nipponico e la sola gara di Valencia da disputare. A completare il podio in Malesia sono Alonso Lopez, sempre più lanciato verso il titolo di Rookie of the Year dopo la caduta di Pedro Acosta, e Jake Dixon.