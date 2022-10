Moto2, Ogura e Fernandez come Bagnaia e Quartararo: a Valencia si decide il titolo

ROMA - Il weekend in cui andrà in scena il Gp di Valencia si prospetta imperdibile per tutti gli appassionati dei motori. Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo si contenderanno infatti il mondiale di MotoGP, mettendo fine ad un'intensa lotta durata mesi. Oltre a loro, però, c'è un altro titolo da assegnare. Si tratta di quello del campionato di Moto2, che ha visto andare avanti a lungo una battaglia altrettanto interessante. In questo caso il gap è minore rispetto alla classe regina, ma l'esito è comunque incerto.

Fernandez sfida Ogura

Sul Circuit Ricardo Tormo, a sfidarsi per il titolo saranno lo spagnolo Augusto Fernandez ed il giapponese Ai Ogura. Il favorito non può che essere Fernandez, che ha 9.5 punti di vantaggio (251.5 contro i 242 del rivale) e potrà contare sul supporto del pubblico di casa. Ciò su cui dovrà lavorare maggiormente Ogura è invece l'aspetto mentale, dato che la settimane scorsa a Sepang ha fallito il primo match point. Il classe 2001 poteva infatti mettere un'ipoteca significativa sul mondiale, se non addirittura vincerlo, ma ha finito per collezionare un pesante zero ed essere scavalcato in graduatoria. Solo sette giorni, dunque, ci separano da questa lotta avvincente che alla fine vedrà un solo vincitore.