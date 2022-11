Moto2, Augusto Fernandez è campione del mondo: Acosta si prende Valencia

VALENCIA - Il campione del mondo di Moto2 è Augusto Fernandez. Il pilota spagnolo conquista il titolo nell'ultima gara della stagione, il GP di Valencia, e lo fa senza neppure dover attendere il traguardo. Il suo rivale Ai Ogura cade infatti all'ottavo giro e gli consegna indirettamente il successo. Grande amarezza per il giapponese, che occupava il secondo posto ed era in piena lotta. A trionfare sul circuito Ricardo Tormo, proprio come in Moto3, è uno spagnolo: si tratta di Pedro Acosta, che chiude la stagione con una vittoria. Sul podio anche lo stesso Fernandez ed un super Tony Arbolino.