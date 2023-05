Moto2, Italia protagonista a Le Mans: Arbolino vince il GP di Francia

LE MANS - La Moto2 ha un nuovo padrone: il suo nome è Tony Arbolino. Il pilota italiano ottiene un risultato fondamentale nel Gran Premio di Francia, che gli permette di portarsi in testa alla classifica in solitaria staccando Pedro Acosta. Secondo posto per Filip Salac, mentre a completare il podio c'è Alonso Lopez. Quarta posizione per Celestino Vietti, che manca di poco un risultato in top 3. Brutto incidente al secondo giro, che ha visto coinvolti Albert Arenas, Aron Canet e Manuel Gonzalez, i quali fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.