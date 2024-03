Attimi di paura in Moto2. Jake Dixon, pilota dell' Aspar Team , è stato protagonista di una rovinosa caduta alla curva 13 del circuito di Lusail, nel corso delle prove libere del Gran Premio del Qatar.

Dixon, la rovinosa caduta

Dixon ha perso il controllo della sua moto ed è volato in area, ricadendo rovinosamente sulla pista: fortunatamente è rimasto sempre cosciente ed è stato portato in ospedale per i controlli del caso.