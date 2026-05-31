Vietti da urlo: da 16° a secondo al Mugello, una rimonta pazzesca che infiamma i tifosi

MUGELLO (Firenze) - Lo spagnolo Manuel Gonzalez su Kalex domina il Gran Premio d'Italia della Moto2 al Mugello, ma l'eroe di giornata è il piemontese Celestino Vietti , su Boscoscuro, protagonista di una magnifica rimonta. Il centauro del SpeedRS Team partiva 16°, dalla sesta fila, ed è riuscito ad arrivare sul podio, tagliando il traguardo al secondo posto, a 5"32 dal vincitore Gonzalez. "È un weekend speciale, il mio primo podio della mia carriera qui al Mugello - le parole del 24enne Vietti dopo la gara - non me lo aspettavo dopo l'errore di ieri che mi ha fatto partire 16°, ma il ritmo era molto buono e la moto era perfetta. Allora mi sono detto che dovevo provarci negli ultimi 5 giri e così è stato".

L'incredibile rimonta di Vietti

Vietti, prodotto dell’Academy VR46 di Valentino Rossi, è partito lento, ha recuperato poi 7 posizioni sorpasso dopo sorpasso, è tornato a essere 15° dopo un errore alla curva di San Donato e quindi ha ripreso la sua rimonta, precedendo in volata lo spagnolo Daniel Holgado su Kalex e l’australiano Senna Agius anche lui su Kalex, rispettivamente terzo e quarto dopo i 19 giri della corsa. Vietti, in Moto 2 dal 2021, è ancora in attesa della prima vittoria stagionale, ma ha ottenuto una pole position in Catalogna. In carriera il piemontese si è aggiudicato 10 gare: 2 in Moto3 e 8 in Moto2. In classifica generale Gonzalez, grazie alla vittoria di oggi, allunga in campionato raggiungendo quota 129,5 punti e staccando Izan Guevara e Vietti rispettivamente di 34,5 e 36,5 lunghezze.