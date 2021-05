Moto3, incidente per Dupasquier al Mugello: il pilota sottoposto a intervento neurochirurgico

SCARPERIA - Jason Dupasquier, pilota svizzero rimasto coinvolto in un terribile incidente al Mugello, è in sala operatoria per un intervento neurochirurgico. Lo ha reso noto, sul proprio profilo Twitter, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Moto3, Jason Dupasquier è stato protagonista di un incidente terribile al termine della sessione. Il pilota svizzero è stato trasportato via dalla pista con l'elicottero per raggiungere l'ospedale di Firenze. Nessuna conseguenza grave, invece, per Ayumi Sasaki e Jeremy Alcoba, entrambi fuori pericolo dopo lo scontro. L'inizio delle prove libere 4 di MotoGp, in programma alle 13:30, sono state ovviamente posticipate.