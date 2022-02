Moto3, Migno punta al titolo: "Abbiamo capito dove essere più forti"

ROMA - Il Team Snipers si presenta in vista del Mondiale 2022 di Moto3 con una nuova livrea in cui il colore iconico della Cecchini Family resta predominante, ma si sposta verso un amaranto più aggressivo, mescolandosi con l’arancio e il rosso dei suoi piloti, Andrea Migno ed Alberto Surra. Proprio Migno ha grandi obiettivi per la stagione in arrivo: "Sono davvero felice di tornare in questa fantastica squadra. Non vedo l'ora di iniziare ufficialmente questa stagione. Sono carico e pronto, ho ottime sensazioni su questa moto, come durante l'anno passato. Nonostante a livello tecnico non ci siano state novità sento davvero un buon feeling in sella. L'obiettivo dell'anno scorso era quello di lottare per il Campionato del Mondo e alcune cose non sono andate per il verso giusto. Abbiamo acquisito molta esperienza e abbiamo capito dove possiamo essere più forti quest'anno. Ho bisogno di essere più coerente per tutta la stagione, lavorerò su questo", dichiara il classe 1996.