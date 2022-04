Moto3, spavento per Surra: cade e la moto gli finisce addosso, niente gara per lui

La decisione dei medici

Il pilota prodotto della VR46 Academy è stato dichiarato 'unfit' e non potrà dunque essere ai nastri di partenza del Gp delle Americhe. A prendere tale decisione è stata la clinica del circuito, che ha optato per la via della precauzione. Testa già al prossimo appuntamento dunque per Surra, che si augura di ritornare in pista in quel di Portimao, dove tra due settimane è in programma il Gran Premio del Portogallo. In questi casi, però, è importante non forzare i tempi ed aspettare di guarire completamente prima di tornare a gareggiare.