Moto3: Masia vince il Gp delle Americhe, sul podio Foggia e Migno

AUSTIN - Jaume Masia trionfa nel Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della Moto3. Finale al cardiopalma sul tracciato di Austin, dove sfuma la tripletta italiana (dopo le vittorie di Bastianini e Arbolino) per un soffio. A tagliare il traguardo per primo è infatti lo spagnolo Masia, che compie il sorpasso decisivo proprio all'ultimo giro. Beffato Andrea Migno, superato anche dal connazionale Dennis Foggia. Gara comunque più che positiva per gli azzurri, costantemente in lotta per le posizioni di vertice. In top ten anche un altro italiano, ovvero Riccardo Rossi, nono.