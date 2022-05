Moto3: Izan Guevara penalizzato, al Mugello vince Garcia. Cade Foggia

SCARPERIA - Sergio Garcia trionfa nel Gran Premio d'Italia, ottavo appuntamento stagionale della Moto3. Lo spagnolo conquista la vittoria grazie alla penalità ricevuta da Izan Guevara per 'track limits'. Il classe 2004 si deve quindi accontentare del secondo posto davanti a Tatsuki Suzuki, che occupa il gradino più basso del podio. Quarto posto per Andrea Migno, in lotta fino alla fine per la vittoria, mentre Riccardo Rossi chiude in sesta posizione. Caduta per Dennis Foggia quando si trovava al comando con un leggero vantaggio sugli inseguitori. Fuori anche Deniz Oncu, sempre a punti nel 2022 prima di oggi.