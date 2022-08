Moto3: Sasaki vince il Gp d'Austria, Foggia è dodicesimo

SPIELBERG - Ayumu Sasaki vince il Gran Premio d'Austria, tredicesimo appuntamento stagionale della Moto3. Il classe 2000 giapponese, sul Red Bull Ring di Spielberg, conquista il successo davanti al connazionale Tatsuki Suzuki e a David Munoz, che chiude sull'ultimo gradino del podio. Quarta posizione per Deniz Oncu davanti a Sergio Garcia, mentre in sesta posizione c'è Diogo Moreira. Chiude indietro Dennis Foggia, che non riesce a rimanere nelle posizioni importanti e arriva dodicesimo al traguardo. In testa alla classifica c'è sempre Garcia, mentre Foggia ha un ritardo di 44 punti.